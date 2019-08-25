The International 2019: команда OG перемогла у гранд-фіналі ЧС з Dota 2

У шанхайському комплексі "Mercedes-Benz Arena" завершився плей-офф ЧС з Dota 2 The International 2019. Дізнайтеся, яка команда стала чемпіоном світу з комп'ютерної гри та отримала 15 мільйонів доларів.

Так, у гранд-фінал чемпіонату світу з комп'ютерної гри Dota 2 з призовим фондом у понад 34 мільйони доларів пройшли дві європейські команди: OG та Team Liquid. Однак команді OG у гранд-фіналі вдалося обіграти земляків Team Liquid з рахунком 3:1, ставши першим в історії дворазовим переможцем The International.

Це цікаво: Пародія на GTA в реальному житті підриває мережу: відео

Для перемоги OG знадобилося чотири карти. Першу карту OG програли, але інші були виграні без особливих проблем. Крім титулу чемпіона світу, OG заробили 45% загального призового фонду. Сума у розмірі 15,6 мільйона доларів, є рекордним виграшем в історії кіберспорту. Team Liquid за друге місце заробили трохи більш як 4 мільйони доларів.

Читайте також: У США назвали найпопулярнішу відеогру липня