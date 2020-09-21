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The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі

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The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 1

Британське авторитетне видання The Independent склало рейтинг підліткових фільмів, заснованих на класичних літературних творах. ТОП-10 приурочили до десятиріччя виходу комедії "Відмінниця легкої поведінки", а автором стала кінокритик та редактор сайту Ізабель Льюїс.

Представляємо перелік адаптацій світової класики на великому екрані з останнього місця до першого:

10

"Будь-якою ціною" (2000 рік)

Фільм частково заснований на п'єсі Едмона Ростана "Сірано де Бержерак", яка була написана у 1897 році.

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426533

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9

"Сьєрра Берджесс – невдаха" (2008 рік)

Картина також є сучасною інтерпретацією п'єси "Сірано де Бержерак".

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426534

8

"Вона – чоловік" (2006 рік)

В основі цього ромкома – п'єса Вільяма Шекспіра "Дванадцята ніч".

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426535

7

"О" (2001 рік)

Досить точна адаптація іншої п'єси Шекспіра – "Отелло".

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426536

6

"Дівчина з долини" (1983 рік)

Історія "Ромео і Джульєтти", перенесена в декорації Америки 80-х.ї

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426537

5

"Це все вона" (1999 рік)

Адаптація п'єси Джорджа Бернарда Шоу "Пігмаліон".

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426538

4

"Жорстокі ігри" (1999 рік)

Фільм знятий за мотивами французького роману кінця XVIII століття "Небезпечні зв'язки", написаного Шодерло де Лакло.

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426539

3

"Відмінниця легкої поведінки" (2010 рік)

Не просто інтерпретація роману "Червона літера" Натаніеля Готорна, а й, за зауваженням The Indepenent, пародія на весь жанр.

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426541

2

"Нетямущі" (1995 рік)

Переосмислення роману "Емма" Джейна Остіна.

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426542

1

"10 причин моєї ненависті" (1999 рік)

Один з найпопулярніших підліткових ромкомів має досить велику кількість відсилок до "Приборкання норовливої" Вільяма Шекспіра.

The Independent склав ТОП-10 підліткових фільмів, заснованих на класичній літературі - фото 426543

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Джерело: independent
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