The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку

Гурт The Hardkiss представив перший сингл майбутнього альбому, який побачить світ у 2021 році. Нова пісня "Жива" — це "темна" історія про кохання, ненависть та жіноче перевтілення. Дивіться магнетичне відео з Юлею Саніною!

Після космічної "Залізної ластівки" в житті The Hardkiss настає час природної сили та енергії. За словами учасників гурту, все склалося само собою в концепції пісні і кліпу "Жива": рядок із синглу, акустичні інструменти та голос у новому концертному шоу, руки та вени, якими тече кров. Головна героїня The Hardkiss така ж сильна та багатогранна, але тепер вона інша – більш чуттєва та жива.

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"Кожного разу, коли я проїжджав Гаванським мостом, вежа елеватора захоплювала мою уяву. Готичні образи наповнювали мою голову, але я не знав, хто з українських артистів міг би стати героєм цих похмурих розповідей, – ділиться режисер кліпу "Жива" Mitti Misura. – Років п'ять я жив із цими зображеннями, поки не зустрівся з Юлею Саніною та Валом Бебком. Ми одразу зрозуміли, що це буде вампірська історія. Історія-метафора про чоловіка та жінку, яку захоплює пристрасть та робить такою небезпечною. Але вона інша, вона шукає та знаходить тепло в собі. Вона змінюється".

Дивитись онлайн новий кліп The Hardkiss – Жива:

Зйомки кліпу відбувалися наприкінці серпня на трьох локаціях у Києві: іподром, КиївМлин та Русанівська набережна. Бачення режисера ідеальної вампірки в образах втілила Олена Богданова.

У цій роботі багато чого для нас було вперше, – розповідає Юлія Саніна. – Наприклад, чорні лінзи на все око впродовж 20-годинної зйомки. Кров у кадрі в The Hardkiss теж з'явилась вперше. Зрозуміло, що комусь історія видасться похмурою, але вампіри без крові – це точно не наше "кіно".

The Hardkiss / Андрій Максимов

Музиканти додають, що настільки "загралися" з містикою, що у самому фіналі зйомок сталося непередбачуване. Піротехніка підвела і на Юлії спалахнула сукня. На щастя, все закінчилось добре.

Текст і слова пісні ЖИВА

[Intro]

Скільки думок, скільки непрошених

Скільки зерна та й не пророщено

[Verse 1]

Скільки думок, скільки непрошених

Скільки зерна та й не пророщено

Скільки машин назавжди зламаних

Скільки людей на моїй пам'яті

Я обираю собі вбрання

Ти з нею бачишся востаннє

[Chorus]

Ти не впізнаєш мене

В мене кольорові сни тепер

А в очах глибина від блакитних озер

Ти не впізнаєш мене

Кров немов гаряче золото

А тепер прощавай, нас не бачить ніхто

[Bridge]

Люди встають і одягаються

Люди назад не повертаються

[Chorus]

Ти не впізнаєш мене

В мене кольорові сни тепер

А в очах глибина від блакитних озер

Ти не впізнаєш мене

Кров немов гаряче золото

А тепер прощавай, нас не бачить ніхто

З холодними долонями ти

А я жива

Жива і не залізна

Цій душі в твоїх долонях тісно

Юлія Саніна в новому кліпі / Андрій Максимов

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