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Емінем побив власний рекорд швидкості читання репу

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Емінему вдалося побити власний рекорд - фото 1
Емінему вдалося побити власний рекорд / gettyimages

10 серпня спокуслива співачка Нікі Мінаж випустила новий альбом Queen. Один із його треків – Majesty – вона виконала разом із британським співаком Labrinth й репером Емінемом.

Один із читачів видання Genius підрахував, що в композиції Емінем прочитав 123 склади за 12 секунди, побивши таким чином власний рекорд зі швидкості читання, встановлений у композиції Rap God 2013 року.

І ще: Раптово випущений альбом Нікі Мінаж став хітом продажів за добу

Genius підтвердило ці розрахунки. Видання уточнює, що в Majesty Емінем вимовляв 10,3 складу на секунду, а в Rap God – 9,6.

При цьому, як зазначає Genius, Rap God досі належить занесений до книги Гіннеса рекорд за кількістю слів у пісні. Там їх 1560.

До слова, найшвидшим репером згідно з Книгою Рекордів Гіннеса є Twista, котрий у 1992 році вимовив 598 складів за 55 секунд.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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