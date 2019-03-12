TAYANNA — Як плакала вона: слухайте нову хітову пісню зірки

Популярна українська співачка TAYANNA потішила фанатів новою композицією "Як плакала вона", яку фанати могли почути на нещодавних концертах. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

TAYANNA активно працює над новою платівкою "Фантастична жінка", що має вийти вже влітку 2019. Співачка презентувала вже третій сингл з майбутнього альбому, який отримав назву "Як плакала вона". Нова пісня сповнена незвичайних мотивів та розповідає про те, як недомовленості можуть впливати на стосунки.

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"Чи буває у вас таке, що ви лягаєте спати біля коханого не вирішивши проблему, не розказавши про свою образу і тоді ви вперто видавлюєте з себе сльозу, щоб вона капнула йому на руку і може тоді він спитає, що сталось. Але чоловіки мовчать, удають, що нічого не відбувається, мовчить бо впертий і гордий, як і ти. Відносьтесь до всього простіше. Краще цілуйтесь перед сном і будьте щасливі. Танцюйте!", – ділиться сама Тетяна Решетняк.

Слухати онлайн пісню TAYANNA — Як плакала вона:

Текст і слова пісні "Як плакала вона"

Сильно ти обіймав її тіло

І поглядом неземним світилася поруч з ним

Сукня злітала з неї нестримно

За вітром, де спогади

Туди, де щасливі дні

Так і не помітив

Приспів:

Як плакала вона

Як плакала вона

В обіймах серед ночі

Як плакала вона

Як плакала вона

Уві сні

Від щастя або ні

Як плакала вона

Як плакала вона

В обіймах серед ночі

Як плакала вона

Як плакала вона

Уві сні

В обіймах твоїх.

Пристрасть лише ним керувала

Палила палким вогнем

Її спокій день за днем

Міцно тримав руками за тіло

І душу не відпускав

Казав, що, як вмів, кохав

Але ... так і не помітив.

Приспів.

Прем'єра TAYANNA

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