THE HARDKISS – Koxaнці: нова українська пісня гурту підкорює мережу

Гурт The HARDKISS випустив альбом "Залізна ластівка", куди ввійшло сім нових пісень. Судячи із прослуховувань у мережі, поки що найбільше користувачам сподобалася композиція "Коханці". До вашої уваги аудіо і текст треку, зацініть і ви!

У новій платівці The HARDKISS вирішили зробити ставку на україномовні композиції, зважаючи на успіх раніше випущених "Журавлів", "Мелодії" та "Кораблів". Ці треки також ввійшли до альбому "Залізна ластівка", але їх ми вже чули. Відтак, найбільше прослуховувань серед усіх пісень збирають нові "Коханці". Тільки на YouTube цей трек послухали понад 100 тисяч разів за день!

Насолоджуйтеся новинкою від Юлії Саніної & Ко і ви ;)

THE HARDKISS – Koxaнці – слухати онлайн нову пісню:

Тут більше: Слухати онлайн новий альбом The HARDKISS – Залізна ластівка

Коханці: текст і слова нової пісні

Я проти тебе стою та слів не згадую

Заради тебе я все залишу

Місто закохує нас і зраджує

Місто наповнилося

Колишніми коханцями

Скільки нас з ранами?

Доторкнись пальцями

Ким тепер стали ми?

Приспів:

Ми такі, як є

Однакові

Такі, як є

Одинокі ми

Такі, як є

Затавровані

Такі, як є

Такі, як є

Я проти тебе стою і все пригадую

Та розумію усе ясніше

Не пробачають того, хто зраджує

Місто наповнилося

Колишніми коханцями

Скільки нас з ранами?

Доторкнись пальцями

Ким тепер стали ми?

Приспів.

Ми пропадали з радарів і не раз

Ми помічали й мовчали,

Коли хтось із нас згорав

Згорав

Тіло є

Слово є

Поверніть мені моє

Серце

Тіло є

Думка є

Поверніть мені моє

Поверніть моє

Приспів.

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