На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
THE HARDKISS – Koxaнці: нова українська пісня гурту підкорює мережу
-
- 35
Гурт The HARDKISS випустив альбом "Залізна ластівка", куди ввійшло сім нових пісень. Судячи із прослуховувань у мережі, поки що найбільше користувачам сподобалася композиція "Коханці". До вашої уваги аудіо і текст треку, зацініть і ви!
У новій платівці The HARDKISS вирішили зробити ставку на україномовні композиції, зважаючи на успіх раніше випущених "Журавлів", "Мелодії" та "Кораблів". Ці треки також ввійшли до альбому "Залізна ластівка", але їх ми вже чули. Відтак, найбільше прослуховувань серед усіх пісень збирають нові "Коханці". Тільки на YouTube цей трек послухали понад 100 тисяч разів за день!
Насолоджуйтеся новинкою від Юлії Саніної & Ко і ви ;)
THE HARDKISS – Koxaнці – слухати онлайн нову пісню:
Тут більше: Слухати онлайн новий альбом The HARDKISS – Залізна ластівка
Коханці: текст і слова нової пісні
Я проти тебе стою та слів не згадую
Заради тебе я все залишу
Місто закохує нас і зраджує
Місто наповнилося
Колишніми коханцями
Скільки нас з ранами?
Доторкнись пальцями
Ким тепер стали ми?
Приспів:
Ми такі, як є
Однакові
Такі, як є
Одинокі ми
Такі, як є
Затавровані
Такі, як є
Такі, як є
Я проти тебе стою і все пригадую
Та розумію усе ясніше
Не пробачають того, хто зраджує
Місто наповнилося
Колишніми коханцями
Скільки нас з ранами?
Доторкнись пальцями
Ким тепер стали ми?
Приспів.
Ми пропадали з радарів і не раз
Ми помічали й мовчали,
Коли хтось із нас згорав
Згорав
Тіло є
Слово є
Поверніть мені моє
Серце
Тіло є
Думка є
Поверніть мені моє
Поверніть моє
Приспів.
Слухайте також: Alina Pash – Ой на горі: нова пісня та кліп закарпатської бунтарки
-
15:31Особистий простір: фото з вокзалу у Фінляндії підкорило Reddit
-
15:17Сонячний зонд NASA передав перший знімок
-
15:00Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
-
14:50THE HARDKISS – Koxaнці: нова українська пісня гурту підкорює мережу
-
14:45Ешлі Грем поділилася спектними фото з відпочинку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:28Чи можна везти пацієнта ногами вперед: пояснення Супрун
-
14:16У Kia розповіли подробиці про електричну версію кросовера Niro
-
13:56Мандрівка світом упродовж року: фото, від яких перехоплює дух
-
13:43Xiaomi представила "розумну" куртку з контролем температури
-
13:27Instagram дозволив покупки в Історіях: як це працює
-
13:11Названо режисера 25-го фільму про Джеймса Бонда
-
13:00Динамо – Астана: коли і де дивитися матч Ліги Європи
-
12:56Креативні тату, які постають у всій красі під час рухів
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:44Футуристичний та ефектний: Chrysler має намір представити електромобіль
-
12:29Кіт Харінгтон зізнався, як "Гра престолів" змінила його життя
-
12:15Настя Каменських вразила шанувальників відвертим образом у новому кліпі
-
12:00Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
-
11:55Дантес зізнався, чому робив боляче всім дівчатам до Дорофєєвої
-
11:44Погода на 23 вересня в Україні
-
11:30Новий трек Емінема б'є рекорди в YouTube
-
11:18Зірку "50 відтінків сірого" не впізнали у новій фотосесії
-
10:56З'явилося офіційне зображення флагмана OnePlus 6T
-
10:47Як виглядає п'ятизірковий готель для собак у Великобританії
-
15:00Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
-
12:00Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
-
07:00Всесвітній день без автомобіля – чому важливо залишити авто в гаражі
- 19 вересня
-
21:48Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів
-
19:00Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
16:46Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років
-
15:00Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ
-
11:45The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту
-
10:38Форум видавців 2018 у Львові: програма і розклад на всі дні
-
07:32Названі найкращі дизельні авто 2018 року
- 18 вересня
-
21:46Серіал Школа: Недитячі ігри 18 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:00Чоткий Паца – Panda E: пародія на популярний хіт підірвала мережу
-
17:00Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків
-
15:23Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
-
12:00Шазам: все про персонажа та фільм
-
10:50Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії
-
08:25SpaceX назвала ім'я пасажира, який полетить на Місяць
- 17 вересня
-
21:45Серіал Школа: Недитячі ігри 17 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:25У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії
-
12:01Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі
-
10:15Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути
-
08:18Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі
- 16 вересня
-
20:45Ярмоленко оформив шикарний дубль у матчі АПЛ