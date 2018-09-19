Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Alina Pash – Ой на горі: нова пісня та кліп закарпатської бунтарки

  • 11
Вийшов кліп Alina Pash - Oinagori - фото 1
Вийшов кліп Alina Pash - Oinagori

Молода і зухвала співачка Alina Pash (Аліна Паш) увірвалася на українську сцену із "закарпатським хіп-хопом", а через півроку після гучного старту зробила поворот у бік танцювальної електроніки та випустила нову пісню "Ой на горі". Зацініть!

Нову роботу " Oinagori" Аліна Паш записала зовсім нещодавно у Франції. За словами співачки, умови запису були такі, що все довелося встигнути за дві години.

І ще: The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту

"У мого хлопця хороший друг – це дуже-дуже крутий саундпродюсер у Франції. І з ним ми це зробили буквально за дві години. На студії в Парижі мені показали кілька треків-бітів, з яких я можу обрати тільки один, і спробувати на нього щось записати", – розповідає Аліна.

Трек співачка обрала, але готового тексту в неї не було, тому за основу вона взяла народну пісню "Ой На Горі Два Дубки" і її переробила відразу на місці. Зацініть, що з цього вийшло!

Аліна Паш – Oinagori – дивитися онлайн новий кліп:

Цікаво, що кліп Паш на трек "Oinagori" починається з моралей суворого батька, який незадоволений нічними походами дочки на дискотеки. Бунтарка Аліна у відповідь курить з подругами кальян, танцює в буркіні на пустельному пляжі Марселя і читає куплети з автотюном за мотивами української народної пісні "Ой на горі два дубки".

Слухайте також: Анна Трінчер – Love Story: вийшов новий кліп зірки серіалу Школа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 632
Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:33, 17 вересня
  • 469
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 529877
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музичні новинки