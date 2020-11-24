THE HARDKISS – Все було так: дивіться новий потужний кліп, від якого перехоплює подих

Прем'єра THE HARDKISS – Все було так

Гурт THE HARDKISS презентував новий кліп на пісню "Все було так", яка пробирає до мурах. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний український гурт THE HARDKISS потішив шанувальників новим хітом "Все було так", а також неймовірно красивим кліпом на нього.

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Історія вічного кохання, ефектна зйомка та потужний голос Юлії Саніної вже викликали захват у фанатів, тож можна з упевненістю сказати, що незабаром пісня може стати дуже популярною для зізнання у почуттях. Відзначимо, що у кліпі можна побачити ще й сина Юлії та Вала Бебка Данила.

THE HARDKISS – Все було так, дивитись кліп онлайн:

THE HARDKISS – Все було так, текст пісні:

Все було так

Ніби ми падали падали

Все було так

Ніби дощі над Невадою

Змили усе, що в нас зайвого

Стали одним для одного

Все було так

Ніби земля з-під ніг танула

Все було так

Були різкими і плавними

Люди ламкі, а ми — моноліт

Мали на двох один політ

Приспів

Ми так хотіли удвох

Кричати слова: "Будь мені

Вірною, сильною"

Я живу у тобі

Якщо це любов на землі

Нехай буде вічною

Все було так

Ніби ми падали падали (падали падали)

Чистими, світлими двома водоспадами

Ми летіли униз

Ми за руки падали

За плечима в тебе крила

За моїми парашут

Якщо я тебе любила, я тебе не залишу

Приспів

Лише раз на сто років

Небо народжує двох людей з однією душею

І відпускає їх у чистий, вільний політ

Нам пощастило

Я люблю тебе

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