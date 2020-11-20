Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки

Ексучасниця гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва представила публіці свою дебютну пісню "Gorit" у рамках сольного проєкту DOROFEEVA. Крім цього, співачка порадувала шанувальників гарячим кліпом на новий трек.

Українська співачка Надя Дорофєєва, після припинення існування гурту Время и Стекло, пустилася у сольне плавання. І артистка не забарилася з презентацією нової пісні. Так, сингл "Gorit" був написаний особисто Дорофєєвою спільно з продюсером Потапом за участю Mozgi Studios.

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А режисером кліпу на ліричну композицію стала Таня Муінне. Щоб показати, як змінилася співачка, разом з Муінне і її командою Надя створила історію про естетику, стиль і музику нової Dorofeeva.

Крім цього, артистка анонсувала вихід дебютного альбому, який, за її словами, вже майже готовий.

DOROFEEVA – gorit, дивіться онлайн кліп на дебютну пісню Дорофєєвої:

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