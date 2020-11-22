Нові пісні тижня: плейлист найкращої музики листопада

Кожен тиждень листопада став гарячішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та покриватись мурашками. Зібрали плейлист свіжих пісень осені 2020, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!

Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч осінній сезон вже приніс заморозки, снігопади та бажання сидіти вдома з какао, але він не менш продуктивним і для появи свіжих хітів від поп-зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень від улюблених виконавців.

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Новий тиждень листопада відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Аріана Гранде, Sia, Дуа Ліпа і Майлі Сайрус та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

BTS (방탄소년단) 'Life Goes On' Official MV

Shawn Mendes, Justin Bieber - Monster

Ariana Grande - 34+35 (official video)

Miley Cyrus - Prisoner (Official Video) ft. Dua Lipa

Halsey - 3am (Stripped)

Sia - Hey Boy (Lyric Video)

Sam Smith - The Lighthouse Keeper (Audio)

Ava Max - My Head & My Heart [Official Audio]

Stay · BTS

Saweetie - Back to the Streets (feat. Jhené Aiko) [Official Music Video]

Johnny Orlando - Adelaide (Official Video)

Faouzia & John Legend - Minefields (Lyric Video)

Megan Thee Stallion - Body [Official Video]

Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings (Official Acoustic Live Video)

Josh Groban - Both Sides Now (Duet with Sara Bareilles)

Jeezy - My Reputation (Audio) ft. Demi Lovato, Lil Duval

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