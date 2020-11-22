На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нові пісні тижня: плейлист найкращої музики листопада
-
- 26
Кожен тиждень листопада став гарячішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та покриватись мурашками. Зібрали плейлист свіжих пісень осені 2020, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!
Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч осінній сезон вже приніс заморозки, снігопади та бажання сидіти вдома з какао, але він не менш продуктивним і для появи свіжих хітів від поп-зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень від улюблених виконавців.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Новий тиждень листопада відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Аріана Гранде, Sia, Дуа Ліпа і Майлі Сайрус та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- BTS (방탄소년단) 'Life Goes On' Official MV
- Shawn Mendes, Justin Bieber - Monster
- Ariana Grande - 34+35 (official video)
- Miley Cyrus - Prisoner (Official Video) ft. Dua Lipa
- Halsey - 3am (Stripped)
- Sia - Hey Boy (Lyric Video)
- Sam Smith - The Lighthouse Keeper (Audio)
- Ava Max - My Head & My Heart [Official Audio]
- Stay · BTS
- Saweetie - Back to the Streets (feat. Jhené Aiko) [Official Music Video]
- Johnny Orlando - Adelaide (Official Video)
- Faouzia & John Legend - Minefields (Lyric Video)
- Megan Thee Stallion - Body [Official Video]
- Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings (Official Acoustic Live Video)
- Josh Groban - Both Sides Now (Duet with Sara Bareilles)
- Jeezy - My Reputation (Audio) ft. Demi Lovato, Lil Duval
Читайте також: Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
14:50У США на покинутому автосалоні досі продаються авто: фото
-
14:19Чому не варто часто влаштовувати мозковий штурм
-
13:51Як уникнути повного локдауну в Україні: проста порада від МОЗ
-
13:20Популярна співачка Холзі захопила відвертими фото (18+)
-
12:50Нові пісні тижня: плейлист найкращої музики листопада
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:18Привітання з Днем сина 2020 у віршах, смс, прозі та картинках
-
11:57Які продукти пришвидшують старіння
-
11:25Три ознаки того, що жінка ще не готова до серйозних стосунків
-
10:57Санта-Клаус має імунітет до коронавірусу: головний інфекціоніст США про зміни на Різдво
-
10:24Як швидко та красиво зашити дірку: просте відео підкорює Reddit
-
09:52Який продукт повинен бути на сніданок у кожного
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада
-
08:51Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:16Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю
- 21 листопада
-
21:57Надто сексуально: гарячі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі
-
21:24Журнал Time назвав 100 найкращих винаходів 2020 року
-
21:0022 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Ця красуня заробила у 2020 році на стрімах 550 тисяч доларів
-
20:21Як вчити англійську мову так, щоб ніколи її не вивчити: 10 порад
-
19:48Harley-Davidson випустила електровелосипеди за ціною китайського електрокара
-
19:18Нідерландський журналіст потрапив на закриту Zoom-конференцію міністрів оборони ЄС
-
18:45МастерШеф 10 сезон 12 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:24Рейтинг найнадійніших автомобільних брендів: лідер несподівано змінився
-
12:50Нові пісні тижня: плейлист найкращої музики листопада
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада
-
08:16Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю
- 21 листопада
-
21:57Надто сексуально: гарячі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі
-
20:21Як вчити англійську мову так, щоб ніколи її не вивчити: 10 порад
-
18:24Рейтинг найнадійніших автомобільних брендів: лідер несподівано змінився
-
13:50Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
11:21День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:26Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада
-
08:19Чому так важливо замінити газовані солодкі напої на звичайну воду
- 20 листопада
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
18:0510 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році