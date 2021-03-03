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THE HARDKISS – Обійми: дивіться новий кліп, знятий в метро у Києві
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Гурт THE HARDKISS презентував нову пісню та кліп "Обійми", яка вже припала до душі слухачам. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Популярний український гурт THE HARDKISS потішив прихильників новеньким хітом "Обійми", а також ефектним кліпом на нього.
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Цього разу відео на ліричну композицію знімалось у Київському метрополітені за участю танцівників. А сама вокаліста гурту Юлія Саніна знову змінила образ, поставши ефектною брюнеткою з коротким волоссям. Чуттєва пісня у поєднанні з емоційним кліпом одразу ж захопила фанатів, які з нетерпінням очікували на прем'єру.
THE HARDKISS – Обійми, слухати пісню онлайн:
THE HARDKISS – Обійми, текст пісні:
Я скучила за цим поглядом
Хлоп’ячим, нестримним, палким
Гарячим, солодким поглядом
Виноградним
Я скучила за цими кроками
Коридорами слів
Словами добрими, добрими
Обійми – гарячі
Слова – холодне золото
Нам краще мовчати
Обійми – гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
Я розплела усі загадки
Розбила залізні замки
Аби тільки ти зумів мене
Розпізнати
Мої думки, мої забавки
Так низько мої руки
Нам не вистачало практики
Обійми – гарячі
Слова – холодне золото
Нам краще мовчати
Обійми – гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
Обійми – гарячі
Нам краще мовчати
Обійми – гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
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