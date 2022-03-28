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війна

The Guardian опублікував їдку карикатуру на Путіна, яка демонструє провал диктатора

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Карикатура на Путіна - фото 1
Карикатура на Путіна / The Guardian

Світі ЗМІ не залишають без уваги війну в Україні, яку розв'язав Володимир Путін. На цей раз The Guardian висміяли провал російського диктатора у кумедній картинці.

Так, британська газета The Guardian опублікувала промовисту карикатуру про провал Путіна у війні проти України. Малюнок показує, як глава країни-агресора зіштовхнувся із гідною відсіччю України та отримав здачі.

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Володимир Путін зображений у вигляді боксера навпроти груші у кольорах українського прапора. Малюнок американського аніматора Ніколаса Дженнінгса показує, як диктатор завдає удару по Україні, але в результаті зазнає поразки.

The Guardian опублікував їдку карикатуру на Путіна, яка демонструє провал диктатора - фото 501988

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