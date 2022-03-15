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війна

Міжнародний журнал Marie Claire присвятив свій свіжий номер Україні

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Обкладинка журналу Marie Claire - фото 1
Обкладинка журналу Marie Claire

Події в Україні не сходять з перших шпальт серед світових ЗМІ. На цей раз грецька версія видання Marie Claire представила обкладинку квітневого номера, присвяченого війні.

Так, на обкладинці свіжого номера Marie Claire є напис "Воля" українською мовою. Крім цього, там зображені лелеки, що символізують захист та удачу, а також любов до рідного краю в українській культурі. Знімок журналу з'явився на офіційній сторінці видання в Instagram.

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"Воля означає Свобода. Квітневий Marie Claire присвячений Україні, трагедії, яку переживає її народ, а також дивовижним талантам цієї прекрасної країни, які є одними зі світових піонерів моди, журналістики та мистецтва. На обкладинці весняний лелека, символ захисту та удачі за українською традицією, сфотографований Степаном Лісовським під час мистецького курування Наді Шаповал", — кажуть у грецькій редакції Marie Claire.

Міжнародний журнал Marie Claire присвятив свій свіжий номер Україні - фото 500963

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