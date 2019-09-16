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The Guardian назвав 100 найкращих фільмів XXI століття

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Ці фільми варті вашої уваги - фото 1
Ці фільми варті вашої уваги

Видання The Guardian склало список зі 100 найкращих фільмів, знятих у період з 2000 року. Тепер ви знаєте, що переглядати довгими та прохолодними осінніми вечорами.

В добірку увійшов останній фільм Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" з Бредом Піттом і Леонардо Ді Капріо, "Назви мене своїм ім'ям" Луки Гуаданьїно, "Гладіатор" з Расселом Кроу, "Старим тут не місце" братів Коенів, "Паддінгтон 2" і навіть "Тед".

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А такою є перша десятка стрічок:

10. "Загін "Америка": Всесвітня поліція" (2004)

9. "Zama" (2017)

8. "Місячне сяйво" (2016)

7. "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (2008)

6. "Приховане" (2005)

5. "Любовний настрій" (2000)

4. "Опинись в моїй шкірі" (2013)

3. "Отроцтво" (2014)

2. "12 років рабства" (2013)

1. "Нафта" (2007)

Дивіться весь список стрічок на сайті.

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