The Grand Tour: вийшов трейлер третього сезону автомобільного шоу

Стрімінговий сервіс Amazon Prime представив трейлер третього сезону британського автомобільного шоу "The Grand Tour".

На цей раз тріо ведучих у складі Джеремі Кларксона, Річарда Хаммонда і Джеймса Мея протестують машини (і велосипед, судячи з трейлеру) на будь-який смак. Зйомки нового сезону пройшли у Швеції, Колумбії, Монголії, Китаї, Шотландії та кількох штатах США. Перша серія нового "The Grand Tour" вийде вже 18 січня 2019 року. Очікується, що третій сезон буде складатися з 12 епізодів.

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Раніше Джеремі Кларксон публікував на своїй сторінці у Instagram фотографії зі зйомок "The Grand Tour", зроблені в Грузії. За даними джерел, частина випусків нового сезону буде присвячена всесвітньо відомим диктаторам, включаючи Йосипа Сталіна, який народився в Горі. Тому ведучі відвідали Китай і Монголію, де мова піде про Мао Цзедуна і Чингісхана відповідно. Чи будуть внесені кадри з Грузії у фінальний варіант шоу, поки невідомо.

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