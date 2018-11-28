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The Grand Tour: вийшов трейлер третього сезону автомобільного шоу

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Ведучі шоу The Grand Tour - фото 1
Ведучі шоу The Grand Tour

Стрімінговий сервіс Amazon Prime представив трейлер третього сезону британського автомобільного шоу "The Grand Tour".

На цей раз тріо ведучих у складі Джеремі Кларксона, Річарда Хаммонда і Джеймса Мея протестують машини (і велосипед, судячи з трейлеру) на будь-який смак. Зйомки нового сезону пройшли у Швеції, Колумбії, Монголії, Китаї, Шотландії та кількох штатах США. Перша серія нового "The Grand Tour" вийде вже 18 січня 2019 року. Очікується, що третій сезон буде складатися з 12 епізодів.

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Раніше Джеремі Кларксон публікував на своїй сторінці у Instagram фотографії зі зйомок "The Grand Tour", зроблені в Грузії. За даними джерел, частина випусків нового сезону буде присвячена всесвітньо відомим диктаторам, включаючи Йосипа Сталіна, який народився в Горі. Тому ведучі відвідали Китай і Монголію, де мова піде про Мао Цзедуна і Чингісхана відповідно. Чи будуть внесені кадри з Грузії у фінальний варіант шоу, поки невідомо.

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Джерело: youtube
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