Знаменита гра Rome: Total War вийде на iPhone

Компанія Feral Interactive підтвердила плани щодо випуску "Rome: Total War" на смартфонах компанії Apple. Датою дебюту версії гри для iPhone називають 23 серпня.

Мобільний варіант високооціненої стратегії за авторством студії Creative Assembly дебютував на планшетах iPad ще в 2016 році, проте розробникам був потрібен додатковий час, щоб адаптувати гру під маленькі екрани iPhone.

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"Rome: Total War" буде доступна для покупки в App Store за ціною 9,99 доларів. Але, якщо гравці вже купили версію для iPad, вони зможуть встановити її безкоштовно на своїх iPhone. Більш того, ваш прогрес буде тривати, якщо ви перенесете файл збереження з iPad на iPhone.

Кадри з гри "Rome: Total War"

Проте, не всі iPhone сумісні з "Rome: Total War". У список підтримуваних моделей увійшли iPhone 8 plus, iPhone 7 plus, iPhone 6s plus, iPhone 6 plus, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE, і iPhone 5s.

"Rome: Total War" – стратегічна комп'ютерна гра, яка поєднує жанри покрокової стратегія і тактики в реальному часі. Це третя гра серії Total War, в якій гравцеві пропонується очолити одну з фракцій Стародавнього Риму в період Республіки. Спочатку гра була розроблена студією Creative Assembly і випущена 22 вересня 2004 року.

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