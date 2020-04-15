The Eddy: трейлер нового серіалу від Netflix про джаз і Париж

У мережі з'явився трейлер новенького мінісеріалу "The Eddy", який розповідає про музиканта з власним джаз-клубом у передмісті Парижа. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix випустив повноцінний трейлер до свого нового проєкту "The Eddy" (в українському перекладі "Вир"), дата виходу якого запланована вже на 8 травня.

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Сюжет розповідає про музиканта Елліота Удо з Нью-Йорка, який керує невеличким джаз-клубом у передмісті Парижа, де мешкає чимало людей різних національностей. Елліоту доволі складно втримувати і бізнес, і керувати групою, і розв'язувати проблеми власного минулого. Якось він дізнається, що його бізнес-партнер має сумнівні договори з не менш сумнівними людьми. Тепер йому доведеться розбиратись ще й з цим. Всього новий мінісеріал отримає 8 серій, які будуть переповнені не лише джазом, а й французьким репом.

У головних ролях: Андре Холланд, Йоанна Куліг, Тахар Рахів, Аманда Стенбернг та інші.

The Eddy: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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