Король тигрів: новий документальний серіал, який став хітом Netflix

На Netflix вийшов новий документальний серіал "Король тигрів", якому за перші десять днів після прем'єри вдалося зібрати аудиторію у 34,3 мільйона унікальних глядачів.

Так, серіал "Король тигрів" обійшов другий сезон серіалу "Дивні дива", який за перші десять днів зібрав 31,2 млн унікальних глядачів і наблизився до третього сезону цього ж серіалу, який привернув 36,3 млн за такий же проміжок часу.

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З 20 по 29 березня "Король тигрів" став найобговорюванішим серіалом в Twitter: йому було присвячено 1,8 млн дописів.

За даними дослідників, в середньому за хвилину "Король тигрів" збирав 19,0 млн глядачів на території США з 20 по 29 березня. Цей показник вищий, ніж у "Дивних див 2" (17,5 млн) і майже відповідає "Дивним дивам 3" (20,5 млн).

Документальний серіал з семи епізодів "Король тигрів" став справжнім явищем в індустрії серіалів. Він розповідає про світ тих, хто заводить великих кішок і приватних зоопарків у США. Серіал став дуже популярний на тлі пандемії COVID-19, коли глядачі були змушені залишатися вдома біля екранів.

Король тигрів – дивіться онлайн трейлер нового серіалу Netflix:

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