Тестування бюджетного пікапа Ford Maverick показало його реальний запас ходу

Усього за тиждень після виходу Ford Maverick, компанія зібрала 36 000 бронювань. Покупців приваблюють компактні розміри та доступна ціна – 19 995 доларів. Тепер же став відомий реальний запас ходу машини, яка має шанси стати бестселером.

Пікап Ford Maverick пропонується, у тому числі з гібридним двигуном. Згідно з ЕРА витрата в місті складає всього 5,6 літра, і це теж не може не тішити потенційних клієнтів, пише Motor1.

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За словами Ford, комбінована витрата палива – 6,3 літра на 100 кілометрів, і при повному баку Maverick Hybrid може проїхати 805 кілометрів. Проте насправді цифри відрізняються: користувач Mavforever написав на форумі Maverick Truck Club, що його пікап проїхав 957 кілометрів. При цьому бензину залишилося ще приблизно на 40 кілометрів шляху.

Таким чином, дальність ходу становила 997 кілометрів. Що ще цікавіше, деякі учасники спільноти погодилися із заявою та повідомили, що у них приблизно ті самі результати.

Бракує інформації про стиль водіння та дорожні умови, в яких Mavforever експлуатував свій Ford Maverick Hybrid. Також не було розкрито маршрут. Проте приємно знати, що компактний пікап здатний дати більше, ніж обіцяє виробник.

Maverick EcoBoost AWD споживає значно більше палива, що не дивно. Згідно з офіційними даними, у місті йому потрібно 10,7 літра на 100 кілометрів, 9,4 літра – у комбінованому циклі та 8,1 літра – на шосе.

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