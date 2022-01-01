Дивіться, як машини F1, Formula E і WRC женуть мокрою смугою: круте відео

На нашу думку, найкращими видами автоспорту є чемпіонат світу з ралі, "Формула-1" та "Формула Е". У Top Gear, мабуть, теж так вважають, інакше, навіщо вони вивели на злітно-посадкову смугу три гоночні автомобілі цих класів?

І ці автівки не просто виїхали на смугу. Вони ще й влаштували крутий дрег-заїзд. Дивіться на відео, якій машині вдасться впоратися з поставленою задачею найкраще.

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Представник WRC – це Ford Fiesta. Електрокар прибув із команди DS. Претендент від "Формули-1" вийшов з-під крила Mercedes-AMG, але це не той болід, який прийшов до фінішу другим у Гран-прі фіналу сезону. Тож у нього є можливість дещо відігратися та підняти авторитет Mercedes.

Змагання проходило на мокрій дорозі, тому повнопривідний Fiesta WRC мав певну перевагу. І справді, на початку гонки він швидко виривається вперед, але це триває недовго. Десь на середині дистанції його впевнено обганяє болід "Формули-1", який прагне перемоги.

Машина DS Formula E фінішує останньою, що не дивно. Електромобіль ніколи не стане справжнім конкурентом у дрег-гонках. Якби траса була більшою, то "Фієста" програла б електрокару, але не на дистанції 402 метри. На сухій дорозі результати були б такими самими.

Не ображайтеся на нас за те, що ми розповіли результати гонки, але вам все ще потрібно подивитися це відео. Просто вслухайтеся, як чудово звучать двигуни внутрішнього згоряння, і як голосно верещать покришки.

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