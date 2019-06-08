Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів

Починаєте ранок з кави чи любите випити лавандове лате ввечері у колі друзів? Вважаєте себе любителем кави? А що ви насправді знаєте про цей напій? Перевірте свої знання – проходьте тест, який ми підготували для вас!

Кава вже перестала бути просто напоєм для бадьорості. Тепер це набір певних ритуалів: починати ранок з чашечки кави, кава у ліжко, прогулянка з кавою, побачення "на каві" тощо.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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