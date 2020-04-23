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Коронавірус Карантин

ТЕСТ: Яку бабусину закрутку настав час з'їсти

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ТЕСТ: Яку бабусину закрутку настав час з'їсти - фото 1

Ми знаємо, що на карантині ви вже добралися до комірки з різноманітними банками й закрутками. Відповідайте на питання та дізнайтеся, як вам приборкати голод. Цікаві тести – на Радіо МАКСИМУМ!

Подейкують, що карантин активізовує дві речі: апетит та сум за рідними. На щастя, це можна виправити, адже є телефони, відеозв'язок і консервація "на голодний день". Відповідайте на наші запитання та дізнайтеся, яку ж саме закрутку вам варто відкрити. P.S: І не забудьте зателефонувати родичам!

ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантажте сторінку!

ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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