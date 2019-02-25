Тест: Яка ти Леся?

Леся Українка – відома українська письменниця. 25 лютого відзначають її день народження. Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас цікавий тест. Відповідайте на запитання та дізнавайтеся шокуючі факти про життя поетеси!

Твори Лесі Українки вивчають в школах та університетах, читають та перечитують вже у дорослому віці. На долю письменниці випало немало випробувань, проте вона не скорилася, а мужньо протистояла життєвим негараздам. У її поезії та прозі оспівано любов до життя, Батьківщини та незламність духу. Кожен українець знає напам'ять бодай кілька цитат Лесі Українки.

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Ми створили тест, у якому зібрано маловідомі факти про Лесю Українку та її життєвий шлях.

Проходь тест та ділися результатами з друзями:

Відома українська письменниця

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