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ТЕСТ: Який ти у сексі?

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який ти у ліжку - фото 1
який ти у ліжку

Підготували для тебе легкі питання, які допоможуть визначити, як ти поводишся у ліжку та в еротичних стосунках з партнером. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Партнер не завжди скаже правду, а ти не завжди можеш адекватно оцінити себе зі сторони, тож не марнуй часу, проходь тест та дізнавай, чи ти вправний коханець, чи тобі варто ретельніше ставитися до сексу.

І ще: ТЕСТ: Визнач свій сексуальний тип

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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