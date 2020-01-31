ТЕСТ: Який ти у сексі?

який ти у ліжку

Підготували для тебе легкі питання, які допоможуть визначити, як ти поводишся у ліжку та в еротичних стосунках з партнером. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Партнер не завжди скаже правду, а ти не завжди можеш адекватно оцінити себе зі сторони, тож не марнуй часу, проходь тест та дізнавай, чи ти вправний коханець, чи тобі варто ретельніше ставитися до сексу.

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