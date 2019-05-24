Тест: Який ти сусід

В останню п'ятницю травня у Європі відзначаються незвичайне свято - День сусідів. У 2019 році він припадає на 24 травня, тому сьогодні сусідські двері мають бути відкритими для гостей. А який ти сусід? Перевір у кумедному тесті від Радіо МАКСИМУМ!

В українців особлива сусідська любов, яка сягає від крайнощів і до крайнощів: або ж сусіди чудові, або ж справжні вороги. Хочеш дізнатися, яким сусідом вважають тебе – перевір свої сили у веселому тесті:

Для гарного настрою: Європейський день сусідів: анекдоти, приколи та жарти

Читайте також: ТЕСТ: Перевір, наскільки уважно ти дивився мультфільми в дитинстві!