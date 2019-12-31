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ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
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Підготували для тебе цікавий новорічний тест. Все просто – відповідай на кілька питань та отримуй передбачення на 2020 рік. З прийдешніми святами!
З наближенням Нового року відчувається зимова магія та казка! У вікнах будинків палахкотять яскраві вогники, віє затишком і теплом. З цієї нагоди скористайся можливістю та отримай передбачення на Новий рік.
І ще: Привітання з Новим роком 2020 у віршах: оригінальні віршовані побажання
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
Нехай всі мрії, загадані під бій курантів, обов'язково збуваються, а щастя ніколи не покидає твій дім!
До теми: Як зустріти Новий 2020 рік Щура: поради щодо одягу, меню та декорацій
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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