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ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
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Часу до Нового року 2020 залишається все менше і менше! Підготували актуальні питання, які допоможуть визначити, що тобі потрібно зробити до новорічних свят, щоб все встигнути. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Щоб нічого не забути й підготуватися до святкування, розпочинай підготовку до Нового року 2020 заздалегідь! Давайте разом визначимо, що ж тобі потрібно зробити перед завершенням цього року.
ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: 5 справ, які потрібно зробити до кінця року
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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