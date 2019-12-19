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День Святого Миколая Відморожений

ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком

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Список справ перед новорічними святами - фото 1
Список справ перед новорічними святами

Часу до Нового року 2020 залишається все менше і менше! Підготували актуальні питання, які допоможуть визначити, що тобі потрібно зробити до новорічних свят, щоб все встигнути. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Щоб нічого не забути й підготуватися до святкування, розпочинай підготовку до Нового року 2020 заздалегідь! Давайте разом визначимо, що ж тобі потрібно зробити перед завершенням цього року.

ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: 5 справ, які потрібно зробити до кінця року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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