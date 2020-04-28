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ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
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Час на карантині йде дивно: то стрімко біжить, то невблаганно повзе. Пропонуємо витрати кілька хвилин, щоб дізнатися, яка пісня ідеально описує твою самоізоляцію. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Щоб хоч якось покращити твої одноманітні дні на карантині, ми зробили прикольний тест! Ти можеш дізнатися, яка музична композиція підходить під опис твого карантину, лише за кілька кліків мишкою або пальцем по екрану гаджета.
ТЕСТ: Яку бабусину закрутку настав час з'їсти
Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!
* Якщо тест не відображається, перезавантажте сторінку!
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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