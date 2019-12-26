Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й

  • 398
Підсумки 2019 року - фото 1
Підсумки 2019 року

Робимо річні підсумки, тому настав час з'ясувати, як минув твій 2019 рік. Перевір, що ж ти встиг зробити цьогоріч, перш ніж зустрічати прийдешній 2020 рік. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

У новорічну ніч, зазвичай, дають собі різні обіцянки: почати займатися спортом, вивчити іноземну мову, поїхати закордон, змінити роботу, купити машину тощо. А ми вирішили у передноворічний час зробити підсумки та перевірити, як у тебе минув 2019 рік, що тобі вдалося зробити та чи дотримався ти обіцянок!

ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

ТЕСТ: Вгадай, як називають Діда Мороза в різних країнах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум
  • 23 грудня, 16:31
  • 1712
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 791
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 753
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Топ Важлива