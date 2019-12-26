Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й

Робимо річні підсумки, тому настав час з'ясувати, як минув твій 2019 рік. Перевір, що ж ти встиг зробити цьогоріч, перш ніж зустрічати прийдешній 2020 рік. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

У новорічну ніч, зазвичай, дають собі різні обіцянки: почати займатися спортом, вивчити іноземну мову, поїхати закордон, змінити роботу, купити машину тощо. А ми вирішили у передноворічний час зробити підсумки та перевірити, як у тебе минув 2019 рік, що тобі вдалося зробити та чи дотримався ти обіцянок!

ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

ТЕСТ: Вгадай, як називають Діда Мороза в різних країнах