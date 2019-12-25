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ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік

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перевір, як добре ти пам'ятаєш 2019 рік - фото 1
перевір, як добре ти пам'ятаєш 2019 рік

Робимо підсумки року, що минає, і пропонуємо разом з нами згадати найяскравіші події 2019 року. Заодно і перевіримо, наскільки добре пам'ятаємо минулий рік. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ми в очікуванні Нового 2020 року, проте рік, що минає, теж заслуговує на нашу увагу. Протягом 2019 року було вдосталь і позитивного, і негативного. Цікаво, чим же запам'ятався цей рік? Перевіримо!

І ще: ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Тест: яка ти зимова пісня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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