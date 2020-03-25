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Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків

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тест - фото 1
тест

Підготували для тебе кілька фото: подивись на них та спробуй визначити, мама якого актора зображена на світлині. Доклади максимум своєї уважності. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Саме завдяки цим жінкам ці актори стали такими популярними та успішними, адже без виховання їх матерів все могло бути зовсім інакше. Чи зможеш відгадати, чия зіркова матуся на фото?

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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