Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків

Підготували для тебе кілька фото: подивись на них та спробуй визначити, мама якого актора зображена на світлині. Доклади максимум своєї уважності. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Саме завдяки цим жінкам ці актори стали такими популярними та успішними, адже без виховання їх матерів все могло бути зовсім інакше. Чи зможеш відгадати, чия зіркова матуся на фото?

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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