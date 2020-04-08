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Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!

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тест про пісні - фото 1
тест про пісні

Ми обрали відомі українські хіти з 90-х та 2000-х і переклали їх різними мовами, а потім знову українською. Спробуйте відгадати пісні за зміненим текстом! Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ці пісні настільки популярні, що ви зможете впізнати їх навіть зі зміненими словами (ми сподіваємося). Вмикайте логіку та інтуїцію й вгадуйте пісні!

І ще: ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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