Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!

Ми обрали відомі українські хіти з 90-х та 2000-х і переклали їх різними мовами, а потім знову українською. Спробуйте відгадати пісні за зміненим текстом! Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ці пісні настільки популярні, що ви зможете впізнати їх навіть зі зміненими словами (ми сподіваємося). Вмикайте логіку та інтуїцію й вгадуйте пісні!

І ще: ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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