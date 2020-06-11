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Територія А: тест, хто ти з українських зірок 90-х?

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Українські зірки з 90-х - фото 1
Українські зірки з 90-х

Хто пам'ятає 90-ті, точно знає і Територію А. Саме ця мистецька агенція показала глядачам молодих українських виконавців, які з часом стали справжніми легендами. Дізнайся, хто ж ти з української естради 90-х!

Територія А існує з 1994 року. Авторкою, ведучою та співзасновницею цієї програми була Анжеліка Рудницька, яка 11 червня відзначає 50-річчя! Саме вона знає усіх українських зірок музичної сцени, адже у 90-х було неабияк круто потрапити до Території А!

Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати

Українські хіти живуть не один рік, адже ми досі наспівуємо те, що було популярне 25 років тому. Пройди тест і дізнайся, ким би з перших підкорювачів української естради ти міг бути!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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