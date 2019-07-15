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Тест: Вгадай місто за фотографією!
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Кожне місто має свій шарм та особливу атмосферу, проте чи можна це зрозуміти лише за фотографією? Ми підготували для тебе цікавий тест, який покаже, наскільки добре ти знаєш різні міста.
Нью-Йорк чи Дубаї? Львів чи Прага? А може, це зовсім не Венеція, а маленьке місто в Африці? Чи все ж Венеція? Перевір, чи зможеш впізнати місто лише за фотографією!
І ще: ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: як добре ти знаєш географію?
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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