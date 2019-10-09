ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата

Кожен знак Зодіаку має свою індивідуальну характеристику, тож вам буде не важко відповісти правильно на всі питання. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

У вас точно є знайомі різних знаків Зодіаку. Думайте про них, їхні характери та вчинки, коли будете відповідати, це полегшить вам проходження тесту!

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