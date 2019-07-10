Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

ТЕСТ: Вгадай країну за її контуром на карті!

  • 370
Цікавий тест на знання географії - фото 1
Цікавий тест на знання географії

Останнім часом перед нами відкриваються все ширші можливості пізнання довколишнього світу! Ми можемо вільно мандрувати або принаймні знайомитись з різними культурами завдяки інтернету чи ТБ. Ми підготували для вас цікавий тест – спробуйте впізнати країну за її контуром!

На уроках географії в школі ми всі вивчали країни та їхнє розташування. Та чи допоможуть вам шкільні знання впізнати країну лише за її обрисами?

І ще: ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 472
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 519
Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
  • 05 липня, 14:00
  • 553
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл