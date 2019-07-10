ТЕСТ: Вгадай країну за її контуром на карті!

Останнім часом перед нами відкриваються все ширші можливості пізнання довколишнього світу! Ми можемо вільно мандрувати або принаймні знайомитись з різними культурами завдяки інтернету чи ТБ. Ми підготували для вас цікавий тест – спробуйте впізнати країну за її контуром!

На уроках географії в школі ми всі вивчали країни та їхнє розташування. Та чи допоможуть вам шкільні знання впізнати країну лише за її обрисами?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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