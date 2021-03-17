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ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?

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Прикольний тест до дня Святого Патрика - фото 1
Прикольний тест до дня Святого Патрика

Щороку 17 березня відзначають день святого Патріка. Він був покровителем Ірландії. По всьому світі на людей чекають веселі святкування. Пройди тест та дізнайся, як тобі провести цей день!

У цей день усе зелене! Одяг, прикраси, шкіра, волосся, їжа, напої! Це означає, що 17 березня люди святкують день Святого Патрика. Ми підготували прикольний тест, щоб ти дізнався, як же саме тобі варто відзначити це свято.

І ще: ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантажте сторінку!

До теми: ТЕСТ на Міжнародний День бармена: визнач, який твій ідеальний коктейль

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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