ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?

Щороку 17 березня відзначають день святого Патріка. Він був покровителем Ірландії. По всьому світі на людей чекають веселі святкування. Пройди тест та дізнайся, як тобі провести цей день!

У цей день усе зелене! Одяг, прикраси, шкіра, волосся, їжа, напої! Це означає, що 17 березня люди святкують день Святого Патрика. Ми підготували прикольний тест, щоб ти дізнався, як же саме тобі варто відзначити це свято.

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Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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