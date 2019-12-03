Тест: що би ви зробили першим?

Дуже цікавий проєктивний тест. Подивіться на картинку. Що б ви зробили в першу чергу?

Вимкнули чайник?

Відповіли на дзвінок телефону?

Взяли на руки і заспокоїли дитину?

Прогнали собаку, який рве диван?

Результати тесту розкажуть про те, які риси характеру у вас переважають

Чайник. Ви запальна натура. Приймаєте рішення швидко і без коливань. Швидше за все ви не любите монотонних занять, віддаєте перевагу частій зміні діяльності. Вам простіше слідувати чітким планам, що не передбачають будь-яких несподіванок.

Телефон. Ви зосереджений і дипломатичний. Вас можна схарактеризувати як людину, яка може давати собі раду з кількома завданнями одночасно. Вам легко дається спілкування з людьми, люди тягнуться до вас. Вам подобається заводити корисні знайомства і бути в центрі уваги.

Дитина. Ви врівноважена і спокійна особистість. Ваше покликання – допомагати людям. Ви сімейна людина і взаємини між людьми для вас у пріоритеті. Вас лякає самотність, вам дуже важливо, щоб поруч завжди хтось був. Ви думаєте, що краще провести вечір в колі родини, аніж на гучній вечірці.

Собака. Ви не переносите безладу в будь-якому сенсі: як в будинку, так і в житті. Для вас дуже важливо тримати все під контролем. Ви не зможете відчувати себе спокійно і впевнено, поки все не стане на свої місця.

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