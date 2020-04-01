1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус

Цьогоріч перше квітня ми відзначаємо в умовах карантину, тому з цього і посміємося, адже почуття гумору допомагає впоратися з поганим настроєм та негативними думками. Усміхніться!

***

Карантинний щоденник

День 1: Я запасаюся їжею та продовольством, щоб вистачило для мене на місяці, а може й роки, щоб я міг залишатися в ізоляції стільки часу, скільки потрібно, щоб побороти цю пандемію

День 1 + 45 хвилин: я в супермаркеті, бо захотів шоколадку

ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину

***

Тиждень вдома. Питання "Що ми будемо їсти" по три рази на день починає зводити з розуму.

***

От всі кажуть: "Сидіть вдома!" А як бути тим, хто живе на дві сім'ї?

***

***

Якщо школи будуть закриті дуже довго, то батьки винайдуть вакцину раніше за вчених.

***

Питання до тих, кому завжди бракує часу: "Ви вже заспокоїлись?"

***

Всі виходять з собаками на прогулянку. Я маю черепаху. Ми вийшли три дні тому. Ще сходимо по сходах.

***

***

Як визначити відьму?

1480 рік – не тоне у воді

2020 рік – не товстіє на карантині

***

Перезавантажте 2020 рік, бо ця версія з вірусом!

***

Тепер, коли всі магазини закриті, чоловіки можуть сміливо давати гроші жінкам.

***

***

Тревел блоги 2020:

Незабутня мандрівка до джерела у ванну кімнату

10 речей, які можна подивитися у спальні

Кухня: чи варто їхати?

Небезпечна подорож на балкон

Що взяти з собою в коридор?

***

Як закінчиться ваш карантин:

а) Ви погладшаєте на 10 кг

б) Ви завагітнієте

в) Ви зіп'єтеся

г) Ви розлучитеся

ґ) Усі варіанти правильні

***

Просто нагадування: коли Шекспір був на карантині через чуму, він написав Короля Ліра.

***

***

"Соціальне дистанціювання" – господи, я готувався до пандемії все своє життя, інтроверти, ми нарешті корисні.

***

Самоізоляція – це:

Звичайна людина: так, зараз настрою віддалений доступ, буду працювати, чай пити. Серіали вибрав, кіно подивлюся, книги почитаю. Легкий такий апокаліпсис.

Сусід з перфоратором: це не мене замкнули з вами, це вас замкнули зі мною.

***

Представляємо всі нові iMASK!

Виберіть один із трьох популярних кольорів:

Baby Bitch Blue

Pussy Pink

Walter White

iMASK за 399 доларів

***

***

Коронавірус не протримається довго, тому що зроблений в Китаї.

***

Нафта, коронавірус, криза світової. Може бути повернемося, люба, в запій?

***

Знайомий китаєць сказав почекати та не заражатися Covid-19, адже восени вийде нова версія – Covid-20!

***

***

Найгірше, що можна зробити після того, як чхнув, це сказати "Мі скузі!"

***

Весь ваш карантин нагадує мені життя у 90-х: нічого немає, дефіцит, всі сидять вдома і бояться зайвий раз вийти на вулицю.

***

Чоловік закашлявся в автобусі. Весь автобус на нього дивиться. кондуктор:

– У вас коронавірус?

Чоловік:

– Та ні, ви що! У мене туберкульоз!

Кондуктор:

– Ну слава Богу!

***

До теми: Смішно чи страшно: донька влаштувала пранк над татом на карантині