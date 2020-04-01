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1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус
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Цьогоріч перше квітня ми відзначаємо в умовах карантину, тому з цього і посміємося, адже почуття гумору допомагає впоратися з поганим настроєм та негативними думками. Усміхніться!
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Карантинний щоденник
День 1: Я запасаюся їжею та продовольством, щоб вистачило для мене на місяці, а може й роки, щоб я міг залишатися в ізоляції стільки часу, скільки потрібно, щоб побороти цю пандемію
День 1 + 45 хвилин: я в супермаркеті, бо захотів шоколадку
ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
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Тиждень вдома. Питання "Що ми будемо їсти" по три рази на день починає зводити з розуму.
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От всі кажуть: "Сидіть вдома!" А як бути тим, хто живе на дві сім'ї?
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Якщо школи будуть закриті дуже довго, то батьки винайдуть вакцину раніше за вчених.
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Питання до тих, кому завжди бракує часу: "Ви вже заспокоїлись?"
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Всі виходять з собаками на прогулянку. Я маю черепаху. Ми вийшли три дні тому. Ще сходимо по сходах.
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Як визначити відьму?
1480 рік – не тоне у воді
2020 рік – не товстіє на карантині
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Перезавантажте 2020 рік, бо ця версія з вірусом!
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Тепер, коли всі магазини закриті, чоловіки можуть сміливо давати гроші жінкам.
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Тревел блоги 2020:
Незабутня мандрівка до джерела у ванну кімнату
10 речей, які можна подивитися у спальні
Кухня: чи варто їхати?
Небезпечна подорож на балкон
Що взяти з собою в коридор?
***
Як закінчиться ваш карантин:
а) Ви погладшаєте на 10 кг
б) Ви завагітнієте
в) Ви зіп'єтеся
г) Ви розлучитеся
ґ) Усі варіанти правильні
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Просто нагадування: коли Шекспір був на карантині через чуму, він написав Короля Ліра.
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"Соціальне дистанціювання" – господи, я готувався до пандемії все своє життя, інтроверти, ми нарешті корисні.
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Самоізоляція – це:
Звичайна людина: так, зараз настрою віддалений доступ, буду працювати, чай пити. Серіали вибрав, кіно подивлюся, книги почитаю. Легкий такий апокаліпсис.
Сусід з перфоратором: це не мене замкнули з вами, це вас замкнули зі мною.
***
Представляємо всі нові iMASK!
Виберіть один із трьох популярних кольорів:
Baby Bitch Blue
Pussy Pink
Walter White
iMASK за 399 доларів
***
***
Коронавірус не протримається довго, тому що зроблений в Китаї.
***
Нафта, коронавірус, криза світової. Може бути повернемося, люба, в запій?
***
Знайомий китаєць сказав почекати та не заражатися Covid-19, адже восени вийде нова версія – Covid-20!
***
***
Найгірше, що можна зробити після того, як чхнув, це сказати "Мі скузі!"
***
Весь ваш карантин нагадує мені життя у 90-х: нічого немає, дефіцит, всі сидять вдома і бояться зайвий раз вийти на вулицю.
***
Чоловік закашлявся в автобусі. Весь автобус на нього дивиться. кондуктор:
– У вас коронавірус?
Чоловік:
– Та ні, ви що! У мене туберкульоз!
Кондуктор:
– Ну слава Богу!
***
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