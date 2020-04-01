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Карантин Коронавірус

1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус

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Першоквітневі жарти - фото 1
Першоквітневі жарти

Цьогоріч перше квітня ми відзначаємо в умовах карантину, тому з цього і посміємося, адже почуття гумору допомагає впоратися з поганим настроєм та негативними думками. Усміхніться!

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Карантинний щоденник

День 1: Я запасаюся їжею та продовольством, щоб вистачило для мене на місяці, а може й роки, щоб я міг залишатися в ізоляції стільки часу, скільки потрібно, щоб побороти цю пандемію

День 1 + 45 хвилин: я в супермаркеті, бо захотів шоколадку

ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину

1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус - фото 395473

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Тиждень вдома. Питання "Що ми будемо їсти" по три рази на день починає зводити з розуму.

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От всі кажуть: "Сидіть вдома!" А як бути тим, хто живе на дві сім'ї?

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1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус - фото 395463

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Якщо школи будуть закриті дуже довго, то батьки винайдуть вакцину раніше за вчених.

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Питання до тих, кому завжди бракує часу: "Ви вже заспокоїлись?"

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Всі виходять з собаками на прогулянку. Я маю черепаху. Ми вийшли три дні тому. Ще сходимо по сходах.

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1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус - фото 395464

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Як визначити відьму?
1480 рік – не тоне у воді
2020 рік – не товстіє на карантині

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Перезавантажте 2020 рік, бо ця версія з вірусом!

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Тепер, коли всі магазини закриті, чоловіки можуть сміливо давати гроші жінкам.

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1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус - фото 395461

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Тревел блоги 2020:
Незабутня мандрівка до джерела у ванну кімнату
10 речей, які можна подивитися у спальні
Кухня: чи варто їхати?
Небезпечна подорож на балкон
Що взяти з собою в коридор?

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Як закінчиться ваш карантин:
а) Ви погладшаєте на 10 кг
б) Ви завагітнієте
в) Ви зіп'єтеся
г) Ви розлучитеся
ґ) Усі варіанти правильні

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Просто нагадування: коли Шекспір був на карантині через чуму, він написав Короля Ліра.

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1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус - фото 395460

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"Соціальне дистанціювання" – господи, я готувався до пандемії все своє життя, інтроверти, ми нарешті корисні.

***

Самоізоляція – це:

Звичайна людина: так, зараз настрою віддалений доступ, буду працювати, чай пити. Серіали вибрав, кіно подивлюся, книги почитаю. Легкий такий апокаліпсис.

Сусід з перфоратором: це не мене замкнули з вами, це вас замкнули зі мною.

***

Представляємо всі нові iMASK!
Виберіть один із трьох популярних кольорів:
Baby Bitch Blue
Pussy Pink
Walter White
iMASK за 399 доларів

***

1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус - фото 395465

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Коронавірус не протримається довго, тому що зроблений в Китаї.

***

Нафта, коронавірус, криза світової. Може бути повернемося, люба, в запій?

***

Знайомий китаєць сказав почекати та не заражатися Covid-19, адже восени вийде нова версія – Covid-20!

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1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус - фото 395462

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Найгірше, що можна зробити після того, як чхнув, це сказати "Мі скузі!"

***

Весь ваш карантин нагадує мені життя у 90-х: нічого немає, дефіцит, всі сидять вдома і бояться зайвий раз вийти на вулицю.

***

Чоловік закашлявся в автобусі. Весь автобус на нього дивиться. кондуктор:
– У вас коронавірус?
Чоловік:
– Та ні, ви що! У мене туберкульоз!
Кондуктор:
– Ну слава Богу!

***

До теми: Смішно чи страшно: донька влаштувала пранк над татом на карантині

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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