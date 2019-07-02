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ТЕСТ: Дізнайся, який ти літній напій!

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цікавий тест - фото 1
цікавий тест

Літо у розпалі! Спека та сонце не дають відпочити, а всі у пошуках холодного порятунку! З цієї нагоди ми підготували для вас цікавий тест: відповідай на питання та дізнайся, який ти літній напій!

До вашої уваги літній тест! Як освіжитися в спеку: вода, лимонад, компот та інші холодні напої? Дізнайтеся, який саме ви літній напій!

І ще: ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Доповни назву серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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