ТЕСТ: Дізнайся, який ти літній напій!

Літо у розпалі! Спека та сонце не дають відпочити, а всі у пошуках холодного порятунку! З цієї нагоди ми підготували для вас цікавий тест: відповідай на питання та дізнайся, який ти літній напій!

До вашої уваги літній тест! Як освіжитися в спеку: вода, лимонад, компот та інші холодні напої? Дізнайтеся, який саме ви літній напій!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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