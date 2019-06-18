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ТЕСТ: Доповни назву серіалу

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Цікавий тест для любителів серіалів - фото 1
Цікавий тест для любителів серіалів

Знати сюжет, акторів, які грають головні ролі, режисерів та сценаристів не достатньо. Потрібно ще знати назву серіалу! Ми підготували для вас цікавий тест – перевірте, як добре ви пам'ятаєте назви відомих серіалів!

До вашої уваги порція серіалів, які ви можете відгадати! Це кадри з відомих та популярних багатосерійок, які отримали чимало винагород та відзнак. Ви точно їх знаєте!

І ще: ТЕСТ: Доповни назву фільму

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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