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Володимир Зеленський ЗНО

ТЕСТ: Перевір, що ти пам'ятаєш про популярну літературу

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цікавий тест

Всередині книг приховані захопливі історії, складні життя, цілі всесвіти. Читання неабияке цікаве та корисне для мозку людини. Ми підготували для вас цікавий тест, який перевірить, наскільки добре ви розбираєтеся у книжковій тематиці!

Кожна книга особлива та кожна історія шукає свого читача. Проте є література, про яку знають всі! Навіть ті, хто не читав її. Ці твори вже стали класикою й займають чинне місце в списках типу "топ-100 книг, які варто прочитати за життя".

І ще: ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Яке послання залишила тобі Ліна Костенко у своїх віршах?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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