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ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
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Казки, вигадки чи бувальщина? Це легенди та міфи, про правдивість яких ми ніколи не дізнаємося. Проте можна перевірити, наскільки добре ви розбираєтеся в міфології – у тесті на Радіо МАКСИМУМ!
Ерудована людина знає багато всього з різних сфер життя. А міфологія – це і грецькі, єгипетські, римські Боги, це і культура Індії та Китаю, це неймовірно цікава та розлога тема. Швидше переходьте до тесту!
І ще: Цікавий тест: Вгадай країну за прапором!
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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