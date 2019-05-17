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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології

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цікавий тест

Казки, вигадки чи бувальщина? Це легенди та міфи, про правдивість яких ми ніколи не дізнаємося. Проте можна перевірити, наскільки добре ви розбираєтеся в міфології – у тесті на Радіо МАКСИМУМ!

Ерудована людина знає багато всього з різних сфер життя. А міфологія – це і грецькі, єгипетські, римські Боги, це і культура Індії та Китаю, це неймовірно цікава та розлога тема. Швидше переходьте до тесту!

І ще: Цікавий тест: Вгадай країну за прапором!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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