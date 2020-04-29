ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш українські народні пісні

Український фольклор дуже багатий на різноманітні пісні, тож дізнаймося, як ти орієнтуєшся в народних піснях. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Українські пісні пасують до будь-якої ситуації, просто потрібно обрати саме ту композицію. Пропонуємо тобі перевірити свої сили у народному фольклорі. Якщо знаєш пісню, неодмінно підспівуй!

ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про весну правильними словами

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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ТЕСТ: Яка пісня тепер гімн твого карантину?