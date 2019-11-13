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Кличко чи Зеленський: пройди тест і відгадай, чия це цитата!

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Вгадай цитату Кличка чи Зеленського - фото 1
Вгадай цитату Кличка чи Зеленського

Виступи деяких політиків перетворюються на історичні промови, а деяких – на популярні жарти та меми. Ці легендарні фрази ви точно чули. Пройдіть цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ й відгадайте, кому належать ці слова.

Віталій Кличко відомий своїми комічними фразами, які одразу ж підхоплює інтернет-товариство й перетворює на меми. Володимир Зеленський теж має у своєму багажі кілька популярних висловів. Чи зможеш впізнати, хто з політиків сказав це?

ТЕСТ: Вгадай з якої країни цей сувенір!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

ТЕСТ: Вгадай володаря "Оскара" за фрагментом постера фільму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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