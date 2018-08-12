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Тест: Наскільки ти молодий?

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Тест: Наскільки ти молодий? - фото 1
Тест: Наскільки ти молодий?

Міжнародний день молоді щороку відзначають 12 серпня. Цей день присвячено висвітленню проблем, з якими стикається молодь, а також захисту прав та свобод юного покоління. Радіо МАКСИМУМ підготувало розважальний тест, який покаже наскільки ти молодий!

До Міжнародного дня молоді створили кумедний тест на молодість, який перевірить, у якому віці ви себе почуваєте. Не сприймайте результати надто серйозно, адже головне – не старішати душею і не втрачати юнацький максималізм та віру у майбутнє! А результатами діліться у коментарях :)

Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?

Читайте також: Тест: Який стиль одягу підходить саме тобі?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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