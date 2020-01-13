ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?

Підготували для тебе сучасне музичне випробування! Тобі потрібно пригадати пісні та факти з життя відомих українських зірок й правильно відповісти на питання. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Перевіримо, наскільки добре ти знаєш сучасні українські хіти та наскільки добре ти орієнтуєшся у творчості та житті українських зірок. Можливо, ти фанат "Время и Стекло", а може, ностальгуєш за музикою 80-х й не визнаєш сучасну естраду...

ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х