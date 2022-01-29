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ТЕСТ: Народний чи заслужений? Вгадай звання українських зірок

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народні та заслужені артисти України - фото 1
народні та заслужені артисти України

Отримати почесне звання не так вже і просто, але є популярні українські співаки та співачки, які отримали визнання. Проходь цікавий тест від Радіо МАКСИМУМ та дізнайся, яке звання мають ці українські зірки.

Нагорода від держави "Народний артист України" надається Президентом. Це почесне звання можна отримати, як правило, через 10 років після звання "Заслужений артист України". У цьому тесті потрібно відгадати, яке саме звання отримали ці співаки.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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