ТЕСТ: Народний чи заслужений? Вгадай звання українських зірок

Отримати почесне звання не так вже і просто, але є популярні українські співаки та співачки, які отримали визнання. Проходь цікавий тест від Радіо МАКСИМУМ та дізнайся, яке звання мають ці українські зірки.

Нагорода від держави "Народний артист України" надається Президентом. Це почесне звання можна отримати, як правило, через 10 років після звання "Заслужений артист України". У цьому тесті потрібно відгадати, яке саме звання отримали ці співаки.

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