ТЕСТ на Міжнародний день чаю: перевір, що ти знаєш про чай

З нагоди Міжнародного дня чаю, який цьогоріч відзначають 21 травня, ми підготували для тебе цікавий тест. Відповідай на питання про цей напій та дізнайся, наскільки добре ти знаєш культуру споживання чаю у всьому світі. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сьогодні, 21 травня 2021 року, весь світ відзначає День чаю! Чай є максимально інтернаціональним напоєм, який п'ють в переважній більшості країн світу.

Цей тест визначить, наскільки добре ти розбираєшся у культурі чаю. Перевір, чи знаєш ти, як споживають цей напій у різних куточках світу.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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