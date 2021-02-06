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День бармена 2021: рецепти простих і популярних коктейлів
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Міжнародний день бармена, професійне свято, традиційно відзначають 6 лютого в багатьох країнах світу. Саме сьогодні готуйте смачні та прості коктейлі разом із Радіо МАКСИМУМ.
День бармена: що за свято
День бармена відзначаються 6 лютого. Дата свята вибрана не випадково, адже саме 6 лютого відзначається День святого Аманда, одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також реєстраторів і барменів. Тому День святого Аманда став у багатьох країнах професійним святом барменів і рестораторів.
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Ремесло бармена не випадково вшанували календарним святом. Часом бармени проводять на ногах майже цілу добу, крім цього вони чудові психологи, вміють вислухати і навіть дати слушну пораду, а ще – нерідко вгадують улюблений напій клієнта з першого погляду.
Рецепти простих і популярних коктейлів
Кривава Мері
Склад:
- Горілка 50 мл
- Томатний сік 100 мл
- Сік лимона 10 мл
- Свіжий селера 10 г
- Вотчестер соус 5 крапель
- Табаско 3 краплі
- Сіль
- Мелений перець
Приготування:
Розімніть селеру в шейкері. Налийте горілку, лимонний сік, томатний сік, вотчестер і табаско. Насипте сіль, перець за смаком. Наповніть шейкер кубиками льоду і збийте. Процідіть через стрейнер в хайболл. Прикрасьте стеблом селери і лимоном.
Маргарита
Склад:
- Срібна текіла 40 мл
- Апельсиновий лікер 20 мл
- Сік лайма 40 мл
- Лід 150 г
Приготування:
Наповнити шейкер льодом, додати текілу, апельсиновий лікер (Cointreau), сік лайма (можна замінити лимонним). Добре перемішати. Змочити краї келиха в воді і опустити в тарілку з крупною сіллю. Струсити зайву сіль, щоб на келиху залишився тільки тоненький обідок. Перелити вміст шейкера в келих. Прикрасити часточкою лимона або лайма.
Космополітен
Склад:
- Лаймовий сік 10 мл
- Журавлинний сік 50 мл
- Лікер тріпл сек 20 мл
- Цитрусова горілка 40 мл
Приготування:
Налийте в шейкер лаймовий сік 10 мл, журавлинний сік 50 мл, лікер тріпл сек 20 мл і цитрусову горілку 40 мл. Перелийте через стрейнер в охолоджений коктейльний келих. Запаліть над коктейлем пальник і вичавіть на нього олію з апельсинової цедри. Проведіть цедрою по краях келиха і прикрасите нею коктейль.
Піна Колада
Склад:
- Ананасовий сік 90 мл
- Кокосове молоко (лікер Малібу) 30 мл
- Лід в кубиках 50 г
- Вершки 20 мл
- Скибочка ананаса 1 шт.
Приготування:
Всі інгредієнти (крім скибочки ананаса) збити в блендері до однорідного стану. Отриману суміш перелити в високий келих. Прикрасити коктейль часточкою ананаса або збитими вершками. Подавати разом з трубочкою.
Викрутка
Склад:
- Горілка 50 мл
- Апельсиновий сік 150 мл
Приготування:
Наповніть хайболл доверху кубиками льоду. Налийте горілку і апельсиновий сік. Прикрасите часточкою апельсина.
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