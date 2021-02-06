День бармена 2021: рецепти простих і популярних коктейлів

Міжнародний день бармена, професійне свято, традиційно відзначають 6 лютого в багатьох країнах світу. Саме сьогодні готуйте смачні та прості коктейлі разом із Радіо МАКСИМУМ.

День бармена: що за свято

День бармена відзначаються 6 лютого. Дата свята вибрана не випадково, адже саме 6 лютого відзначається День святого Аманда, одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також реєстраторів і барменів. Тому День святого Аманда став у багатьох країнах професійним святом барменів і рестораторів.

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Ремесло бармена не випадково вшанували календарним святом. Часом бармени проводять на ногах майже цілу добу, крім цього вони чудові психологи, вміють вислухати і навіть дати слушну пораду, а ще – нерідко вгадують улюблений напій клієнта з першого погляду.

Рецепти простих і популярних коктейлів

Кривава Мері

Склад:

Горілка 50 мл

Томатний сік 100 мл

Сік лимона 10 мл

Свіжий селера 10 г

Вотчестер соус 5 крапель

Табаско 3 краплі

Сіль

Мелений перець

Рецепт популярного коктейлю Кривава Мері / Inshaker

Приготування:

Розімніть селеру в шейкері. Налийте горілку, лимонний сік, томатний сік, вотчестер і табаско. Насипте сіль, перець за смаком. Наповніть шейкер кубиками льоду і збийте. Процідіть через стрейнер в хайболл. Прикрасьте стеблом селери і лимоном.

Маргарита

Склад:

Срібна текіла 40 мл

Апельсиновий лікер 20 мл

Сік лайма 40 мл

Лід 150 г

Рецепт популярного коктейлю Маргарита / IZI.im

Приготування:

Наповнити шейкер льодом, додати текілу, апельсиновий лікер (Cointreau), сік лайма (можна замінити лимонним). Добре перемішати. Змочити краї келиха в воді і опустити в тарілку з крупною сіллю. Струсити зайву сіль, щоб на келиху залишився тільки тоненький обідок. Перелити вміст шейкера в келих. Прикрасити часточкою лимона або лайма.

Космополітен

Склад:

Лаймовий сік 10 мл

Журавлинний сік 50 мл

Лікер тріпл сек 20 мл

Цитрусова горілка 40 мл

Рецепт популярного коктейлю Космополітен / TheRumDiary

Приготування:

Налийте в шейкер лаймовий сік 10 мл, журавлинний сік 50 мл, лікер тріпл сек 20 мл і цитрусову горілку 40 мл. Перелийте через стрейнер в охолоджений коктейльний келих. Запаліть над коктейлем пальник і вичавіть на нього олію з апельсинової цедри. Проведіть цедрою по краях келиха і прикрасите нею коктейль.

Піна Колада

Склад:

Ананасовий сік 90 мл

Кокосове молоко (лікер Малібу) 30 мл

Лід в кубиках 50 г

Вершки 20 мл

Скибочка ананаса 1 шт.

Рецепт популярного коктейлю Піна Колада / Alkolife

Приготування:

Всі інгредієнти (крім скибочки ананаса) збити в блендері до однорідного стану. Отриману суміш перелити в високий келих. Прикрасити коктейль часточкою ананаса або збитими вершками. Подавати разом з трубочкою.

Викрутка

Склад:

Горілка 50 мл

Апельсиновий сік 150 мл

Рецепт популярного коктейлю Викрутка / AlcoZavr

Приготування:

Наповніть хайболл доверху кубиками льоду. Налийте горілку і апельсиновий сік. Прикрасите часточкою апельсина.

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